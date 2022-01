Justiça encerra novela do apê de Ciro Gomes comprado por Eunício

A juíza Paloma Moreira de Assis Carvalho, do TJSP, rejeitou nesta semana os últimos recursos de Ciro Gomes e Fernando Collor no processo que envolve o leilão de um apartamento do presidenciável do PDT em Fortaleza, no Ceará.

A novela envolve ainda Eunício Oliveira, desafeto de Gomes, que comprou o imóvel no leilão judicial, segundo ele, “de sacanagem”. “O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, provocou Eunício ao falar da compra.

Recentemente, o Radar mostrou que a disputa em torno do apartamento ficou ainda mais intrigante depois da descoberta de que Gomes havia utilizado o imóvel para pegar um empréstimo na Caixa, o que deixou Collor sem receber toda a indenização no caso. Com a decisão da juíza, Eunício vai finalmente receber a papelada do apartamento e poderá “tirar uma foto bem bonita de Ciro tirando os bagulhos dele de lá”, como disse ao Radar na semana passada.