Justiça Eleitoral do Paraná retoma julgamento de Moro com voto de Sade

O julgamento das duas ações de PT e PL que pedem a cassação do mandato de Sergio Moro na Justiça Eleitoral do Paraná será retomado nesta quarta, em Curitiba.

Relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco votou contra a perda do mandato de Moro no primeiro dia do julgamento, que terminou com um pedido de vista de um colega de Carrasco, o desembargador José Sade.

O magistrado entendeu que as acusações de abuso de poder econômico na eleição de 2022 não procedem.