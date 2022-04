Justiça do Rio manda soltar mãe do menino Henry da cadeia

A Justiça do Rio concedeu nesta terça a liberdade com o monitoramento por tornozeleira eletrônica para a mãe do menino Henry Borel, de quatros anos de idade e que foi espancado até a morte em março do ano passado.

Monique estava presa preventivamente por suspeita de ligação com o crime, que ocorreu na casa que ela dividia com seu companheiro e vereador Doutor Jairinho, que também está preso. A Justiça negou o pedido de liberdade a Jairinho, o principal suspeito das agressões que levaram à morte do garoto.

“Acolho o pedido da defesa de Monique para substituir a prisão preventiva por monitoração eletrônica”, diz a juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio, em decisão proferida nesta terça.

“Fica ainda vedada à ré Monique enquanto perdurar a monitoração qualquer comunicação com terceiros– com exceção apenas de familiares e integrantes de sua defesa–, notadamente testemunhas neste processo, seja pessoal, por telefone ou por qualquer recurso de telemática, assim também como postagens em redes sociais, quaisquer que sejam elas, sob pena de restabelecimento da ordem prisional”, diz a magistrada.