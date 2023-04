Justiça desbloqueia bens e arquiva processo contra ex-ministro de Lula

A juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, decidiu extinguir recentemente o processo em que o ex-ministro Silas Rondeau era acusado de envolvimento com supostas irregularidades na Eletronuclear durante a gestão do vice-almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva.

A juíza também ordenou a suspensão do bloqueio dos bens do ex-ministro. A explicação é que, como Rondeau completou 70 anos recentemente, as penas dos crimes imputados a ele estão prescritas.

O advogado Rafael Carneiro, que pediu o arquivamento do caso, afirma que, mesmo depois do longo tempo do processo, nada ficou provado contra o ex-ministro. O arquivamento representa mais uma derrota para o juiz Marcelo Bretas, responsável pela abertura do processo contra Rondeau e que já havia tido a sua parcialidade reconhecida pelo STJ nesse caso.