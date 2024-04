Justiça de SP suspende Sérgio Machado Rezende do Conselho da Petrobras

A Justiça suspendeu, por decisão liminar, Sérgio Machado Rezende do Conselho de Administração da Petrobras. O conselheiro foi indicado pela União, que ocupa o cargo desde abril de 2023. Ele foi ministro de Ciência e Tecnologia de Lula, entre 2005 e 2011, no fim do segundo mandato do petista no Planalto.

A decisão da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo atende a uma ação popular movida pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP). A Petrobras deve entrar com recurso para reverter a liminar.

A denúncia alega “não observância da quarentena para desincompatibilização; ausência de elaboração de lista tríplice; bem como não utilização de empresa especializada para tanto headhunter)” na indicação de Sérgio Machado Rezende como conselheiro da estatal.