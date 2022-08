Justiça condena acusado pela morte de Marielle por tráfico de armas

Acusado de ser o executor do assassinato da vereadora Marielle Franco ocorrido em março de 2018, o ex-PM Ronie Lessa foi condenado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro por tráfico internacional de armas.

Lessa está preso desde 2019 no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em março deste ano, a PF deflagrou uma operação para coibir o envio de armamento ilegal do exterior para o Brasil.

Segundo as investigações, um grupo de pessoas comprava munições, armas e assessórios nos EUA e as enviava ao país em contêineres em navios. As investigações apontaram que Lessa mandou trazer dos EUA partes de ao menos 16 fuzis AR-15.

A decisão que condenou Lessa foi da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A pena é de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e 97 dias-multa, no valor de cinco salários mínimos cada dia-multa.

Apesar de Lessa, enquanto executor do crime, se encontrar preso, até hoje o mandante do assassinato da vereadora não foi descoberto.