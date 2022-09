Justiça concede direito de resposta a Tarcísio sobre propaganda de Rodrigo

A juíza Maria Cláudia Bedotti, do TRE-SP, concedeu direito de resposta para o candidato ao governo de São Paulo do Republicanos, Tarcísio de Freitas, sobre propaganda eleitoral veiculada na rádio. De acordo com a Justiça, a campanha tucana descontextualizou uma fala do candidato bolsonarista e fez parecer que o ex-ministro é contrário à escola em tempo integral.

A decisão afirma que o conteúdo exposto pela equipe de Rodrigo Garcia desvirtuou a fala “fazendo parecer que ele comparou escola em período integral à prisão, o que efetivamente não tem suporte fático, como se infere do cotejo entre a íntegra do discurso e a fala descontextualizada veiculada na inserção radiofônica”, diz o texto. A propaganda foi impugnada.