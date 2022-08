Justiça cobra explicação do governo de AL em uso eleitoral de helicóptero

A Justiça Eleitoral de Alagoas determinou que o governador Paulo Dantas (MDB), aliado de Renan Calheiros (MDB), preste informações sobre o uso de um helicóptero da Secretaria da Segurança Pública no início de agosto, em uma viagem ao noroeste do estado.

A decisão é do desembargador Felini Wanderley e atende a uma representação da coligação ‘Alagoas Merece Mais’, encabeçada pelo candidato ao governo Rodrigo Cunha (União Brasil), adversário de Dantas.

Os partidos — União, PSDB, Cidadania, PSB, PP, Podemos e Solidariedade — argumentam que o atual chefe do Executivo utilizou a aeronave para participar de um ato eleitoral em Mata Grande, o que é proibido pela legislação.

Também estavam presentes a vereadora do município Laís Brandão (PDT) e o deputado estadual e candidato à reeleição Ronaldo Medeiros (PT). A coligação apresentou no processo imagens publicadas pela própria vereadora, em redes sociais, que mostram bandeiras, adesivos, bonés e outros materiais de campanha na ocasião, além de slogans.

De acordo com Wanderley, o governo de Alagoas terá de fornecer o registro do voo, o diário de bordo, as requisições para o uso do helicóptero e os nomes dos pilotos.

Na última semana, a candidatura de Paulo Dantas já havia sido alvo de pedido de impugnação, também pela coligação adversária, pelo uso indevido de bem público durante campanha eleitoral antecipada.

