Juristas lançam centro de estudos sobre arbitragem com a gestão pública

Advogados e pesquisadores lançam nesta quarta-feira o Centro de Estudos da Arbitragem com a Administração Pública, com um painel que terá a participação do jurista Francisco Rezek, ex-ministro do STF.

De acordo com Arthur Lima Guedes, membro-fundador do centro de estudos e sócio-fundador do escritório Piquet, Magaldi e Guedes, o objetivo do fórum é criar um ambiente acadêmico para discutir e fomentar o uso da arbitragem em contratos administrativos, que traz a perspectiva de decisões mais rápidas e qualificadas.