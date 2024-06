Julgamento do caso Marielle terá transmissão pela TV

Os ministros da Primeira Turma do STF vão iniciar, nesta terça, o julgamento dos supostos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. A Corte vai transmitir pela TV Justiça o julgamento da turma, num ato inédito no tribunal, que só costuma exibir na televisão os julgamentos no plenário principal da Corte.

A PGR denunciou ao Supremo o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele Domingos Brazão, além de outros envolvidos na trama criminosa, como Rivaldo Barbosa, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que fará a leitura de seu relatório. Na sequência, a PGR apresentará a acusação. Depois, será a vez dos defensores dos denunciados falarem. Defesa e acusação terão 15 minutos de fala. Depois, os ministros votam para decidir se tornam os acusados réus.