Juiz que conduziu Lava-Jato promete revelar segredos da operação em livro

Juiz da Lava-Jato no Paraná por cerca de quatro meses, Eduardo Appio revela bastidores do que encontrou na 13ª Vara Federal de Curitiba, quando assumiu os processos da operação, no livro Não calarás – Os bastidores da Lava-Jato — em pré-venda pela Kotter Editorial.

A obra foi escrita por Salvio Kotter a partir de uma série de entrevistas concedidas por Appio para a produção.

“O livro trata de que maneira as autoridades brasileiras foram cooptadas por órgãos de inteligência de outros países no que se convencionou chamar de lawfare. São fatos documentados de uma tentativa de desvio (peculato) de 2,5 bilhões de reais dos cofres da União na 13ª Vara Federal de Curitiba”, diz Appio. “Nada do que soube ou sei será omitido, exceto, por força de lei, o que estiver protegido por segredo de justiça”, segue o magistrado.

Os direitos autorais serão doados para a associação de vítimas do incêndio da Boate Kiss.