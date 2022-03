Juiz da Lava-Jato mantém prisão de Rodrigo Tacla Duran

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pelos processos da Lava-Jato em Curitiba, o juiz Luiz Antonio Bonat rejeitou um pedido de Rodrigo Tacla Duran para revogar sua prisão preventiva estabelecida por Sergio Moro em 2016. Duran está na Europa e permanece nos registros de foragido da Justiça.

Na decisão de 28 páginas, assinada nesta terça, Bonat diz que são “hígidos os pressupostos da prisão preventiva, boa prova de materialidade e autoria de crimes de lavagem de dinheiro”. Segundo o juiz, a permanência de Duran em liberdade traz “risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

“O risco à ordem pública configura-se, no caso, pela dimensão concreta dos fatos delitivos, eis que o contexto é de atuação profissional, longa e sofisticada do acusado na intermediação de propinas em contratos públicos, com utilização de expedientes de ocultação e dissimulação de estruturas corporativas, contas e transações”, diz o juiz.

“Em síntese, naquela época havia sido descoberto que Rodrigo Tacla Duran estaria envolvido em diversos esquemas criminosos, e que teria recebido nas contas de suas empresas e ainda em contas secretas no exterior, valores de três empreiteiras envolvidas na assim denominada Operação Lava-Jato, Mendes Júnior, UTC e Odebrecht, havendo confissão de outros investigados de que tais transferências eram ilícitas e visavam gerar disponibilidades em espécie para pagamento de propinas a agentes públicos”, segue o magistrado.

Em suma, trata-se de “espécie de profissional da lavagem de dinheiro com atuação em âmbito internacional”. “Impositiva, portanto, a manutenção da prisão preventiva de Rodrigo Tacla Duran diante da prova, em cognição sumária, da dedicação profissional à prática de crimes de lavagem de dinheiro, em um quadro de corrupção sistêmica, servindo a medida para proteção da ordem pública, em vista da gravidade em concreto dos crimes em apuração e da necessidade de prevenir a sua reiteração”, afirma Bonat.