Juiz concede medida protetiva a marqueteiro de Nunes agredido em debate

A Justiça de São Paulo acatou, nesta sexta-feira, o pedido de medida protetiva solicitado pelo marqueteiro Duda Lima, da equipe do candidato à prefeitura Ricardo Nunes (MDB), contra um dos assessores do adversário Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, que o agrediu durante debate promovido pelo Grupo Flow na última segunda-feira.

De acordo com a decisão, Medina está proibido de manter qualquer contato, direto ou indireto, com Duda Lima. Se for aos próximos debates já marcados entre os candidatos ao pleito, deve ficar à distância segura de 10 metros e em ambiente com a presença de seguranças. Fora do ambiente de debate, a distância mínima obrigatória é de 300 metros, não podendo ficar ou permanecer no mesmo ambiente, ainda que o assessor de Marçal tenha chegado antes no local.

Advogado do marqueteiro, Daniel Bialski classificou a atitude do assessor de Marçal como “covarde”.

“A decisão concessiva deixa claro àqueles que deturpam os fatos quem é o agressor e quem é a vítima. Foi um ato grave e covarde que a Justiça já deixa evidente que não ficará impune”, declarou.

Na última quinta-feira, a Justiça havia negado o mesmo pedido de afastamento. Contudo, a defesa do marqueteiro de Nunes fez novo pedido, apresentando exames médicos relativos às lesões decorrentes da agressão.