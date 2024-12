“Judiciário não tem participação na crise fiscal brasileira”, diz Barroso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No encontro de fim de ano com jornalistas que cobrem o STF, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que também comanda o CNJ, defendeu o Judiciário de críticas sobre gastos com benefícios de magistrados — os chamados penduricalhos criados, muitas vezes, pelos próprios juízes que se beneficiam dos recursos.

Questionado se o Judiciário não teria sua parcela de sacrifício a entregar na discussão sobre cortes de gastos que envolve o Executivo e o Legislativo, Barroso argumentou que o poder é o que menos contribui com o descontrole fiscal no país.

“Nos últimos sete anos, o Judiciário não gastou nenhum vintém a mais do que o orçamento que tinha em 2017, já corrigido pela inflação. De modo que o Judiciário não tem participação nem responsabilidade sobre a crise fiscal brasileira”, disse Barroso aos jornalistas.

O presidente do STF lembrou que os magistrados brasileiros passam por rigoroso critério de seleção e merece, na visão dele, ter salários compatíveis aos de executivos do setor jurídico de grandes empresas, por exemplo. O ministro, no entanto, deixou claro que é contra o pagamento de qualquer benefício que não tenha previsão legal.

