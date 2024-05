“Judiciário não se acovarda diante de agressões de populistas”, diz Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alexandre de Moraes despediu-se há pouco do comando do TSE. Em seu discurso, o ministro exaltou a força das instituições e disse que o Poder Judiciário “não se acovarda mediante agressões de populistas e extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais”.

Moraes defendeu a regulamentação de redes em resposta ao avanço do que chamou de “desinformação anabolizada pela inteligência artificial”.

“Não é mais possível que toda a sociedade e os poderes constituídos aceitem essa continuidade — a desinformação, as notícias fraudulentas, agora anabolizadas pela inteligência artificial — sem uma regulamentação (das redes)”, disse Moraes.

O ministro será substituído no comando da Corte eleitoral pela ministra Cármen Lúcia.