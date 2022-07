Jovens da periferia de SP vão participar do Rock in Rio Humanorama

Festival de conversas que pretende gerar reflexões e ação diante de temas urgentes da sociedade, a segunda edição do Rock in Rio Humanorama dará espaço para que 60 jovens de periferia de São Paulo participem gratuitamente das atividades que ocorrem entre os dias 28 e 31 de julho na cidade paulista.

A iniciativa é fruto de uma parceria do Rock in Rio Humanorama com as instituições Ashoka, Co.Liga e New School, responsáveis por selecionar jovens com espírito empreendedor para viverem esta experiência que transcende o campo educacional.

O público interessado tem a opção de participar no formato online, 100% gratuito, ou na experiência presencial, cujos ingressos já estão à venda no site rockinriohumanorama.com.