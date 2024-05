Jovem cantor paulista lança música composta com Michael Sullivan

O cantor paulista Leo Quintella, de 28 anos, acaba de lançar seu novo single, “Loucamente Apaixonado”, composto em parceria com Michael Sullivan, de 74 anos, autor de alguns dos maiores hits da música brasileira nos anos 80 — como “Me dê motivo” (Tim Maia), “Um dia de domingo” (Gal Costa e Tim Maia), “Deslizes (Fagner), “Amor perfeito” (Roberto Carlos) e “Whisky à go-go” (Roupa Nova).

“Acordei hoje com uma mensagem de bom dia, um áudio de uma música com um arranjo absurdo. Leo Quintella! Minha primeira parceria com esse cara que tem um talento absurdo. Voltei no tempo”, contou Michael Sullivan sobre quando ouviu sua composição em parceria com Quintella finalizada. “Os metais, a levada da base, mixagem, masterização, uma perfeição. Fiquei emocionado e queria que todos ouvissem, curtissem isso, porque é um ‘hitaço’. Estou muito feliz! No Leo eu me vi no futuro”, completou.

Produzida por Pupillo, a música marca o início da série de singles que irão compor o novo disco de Leo Quintella, The Singles, com direção artística de Marcus Preto. O álbum será composto por oito singles que serão lançados separadamente em 12 meses e que ao final será disponibilizado em vinil. O projeto aposta na estética dos anos 80, misturando boogies e baladas.

“Esse é o trabalho que melhor representa a minha nova fase. É a lapidação da minha estética que vem sendo construída desde 2016”, afirma o cantor paulista.

Ouça a música: