Jornalistas da EBC entram em greve por tempo indeterminado

Jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo entram em greve nesta quinta-feira, por tempo indeterminado, em defesa da isonomia salarial no novo Plano de Cargos e Remunerações na estatal.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas do DF, a estimativa que a paralisação tenha afetado 90% do jornalismo da EBC. A categoria exige da direção da empresa um compromisso público de construir uma proposta que respeite a jornada especial da categoria, com isonomia salarial entre os distintos cargos de nível superior, assim com dos trabalhadores de nível médio. Caso este compromisso seja estabelecido, a paralisação pode ser suspensa. Os jornalistas da EBC já paralisaram as atividades por quatro dias desde o início do mês passado.

“A proposta da diretoria da EBC é discriminatória contra a categoria e reduz em 12% os níveis da tabela salarial em relação às outras categorias de nível superior. Na prática, a empresa cria diferenças salariais que chegam a 2.650,87”, afirma o sindicato.

Procurado pelo Radar, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, se posicionou.

“A Diretoria Executiva da EBC esclarece que a proposta do novo Plano de Carreiras e Remunerações (PCR), enviada à Secretaria de Coordenação de Governanças das Empresas Estatais (Sest/MGI), é uma sinalização para o governo sobre a necessidade e a urgência do tema para a empresa e seus empregados, já que o plano vigente foi aprovado há 15 anos. A Diretoria reitera que todas as reivindicações serão tratadas, bem como as negociações retomadas, assim que a empresa receber retorno da Sest/MGI e que nenhum passo será dado sem diálogo contínuo com as entidades representativas.

Continua após a publicidade

A Diretoria da EBC informa, ainda, que já reconheceu importantes avanços no PCR, dentre eles: a diminuição do número de níveis da tabela de progressão, o aumento do salário-base das carreiras, além de atualizações nos descritivos de algumas atividades.

A empresa também acatou sugestões feitas pelos sindicatos das categorias como o aumento do piso, a redução da tabela de progressão para 31 níveis e as regras de reenquadramento, preservando a proporção de referências já atingidas pelo empregado. Ainda foi acatada, na íntegra, proposta de incentivo à formação, que prevê adicional para empregados pela conclusão de formação técnica ou acadêmica.

A Diretoria da EBC respeita o direito de greve, mas avalia como desproporcional uma paralisação por tempo indeterminado, diante de todo o cenário exposto, bem como do imprescindível papel da comunicação pública, em especial na cobertura do processo eleitoral municipal, cujo 1º turno ocorre no próximo domingo (6)”.