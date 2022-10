Jornalista sofre agressão no PR e suspeita de motivação política

A jornalista Magaela Mazzioti, produtora da CNN, foi agredida na noite desta quinta, em Curitiba. Ela suspeita que o ataque tenha sido provocado por motivações políticas, pois usava um adesivo da campanha de Lula.

Segundo ao relato do Blog do Esmael, a jornalista foi espancada, por volta das 22h30, na Rua XV de Novembro. Atendida pelo Hospital Cruz Vermelha, ela levou quatro pontos no rosto.

“Tomei porrada na cabeça e quatro pontos na cara. Não levaram nada. Tudo levra a crer que o que provocou a fúria foram os adesivos do Lula”, disse Magaela ao blog.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial da capital paranaense. A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com o registro, ela foi agredida por um homem desconhecido.

“A noticiante portava, sob suas vestes, adesivos do candidato à Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores; que subitamente foi abordada por um indivíduo desconhecido, masculino, com cerca de 25 anos de idade”, escreveu o agente da polícia no boletim de ocorrência.

