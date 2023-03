Jornalista lança livro sobre rumos da comunicação comunitária no Brasil

Fundador da Agência de Notícias das Favelas, o jornalista e escritor André Fernandes lança nesta sexta, em Brasília, o livro Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil.

A coletânea reúne textos de autoras e autores de diversos perfis, todos ligados ao tema da comunicação comunitária, de jornalistas a acadêmicos. O prefácio é de Itamar Silva e a apresentação de Ivana Bentes.

“Se a comunicação é fundamental para as sociedades que se pretendem democráticas, a que rola nas periferias, em um país de maioria pobre, é mais importante ainda”, diz Fernandes.

Além de lançar o livro, o fundador da agência de notícias fechou nesta semana uma parceria com o Ministério da Saúde para divulgar as campanhas de vacinação do governo nas comunidades. Fernandes esteve com a ministra Nísia Trindade no início da semana.