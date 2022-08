Jornal Nacional terá série com ministros do STF sobre Constituição

O Jornal Nacional vai lançar uma série em 23 episódios sobre o impacto da Constituição de 1988 no cotidiano dos brasileiros. A produção, intitulada “Brasil em Constituição”, vai ao ar a partir do próximo dia 19 e terá entrevistas com os ministros do STF.

Na gravação com o presidente da Corte, Luiz Fux, o magistrado foi surpreendido por imagens recuperadas no acervo da TV Globo que mostram a atuação dele como juiz eleitoral, em 1994. Na ocasião, o ministro presidia a a 25ª Zona Eleitoral, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio.

As imagens de quase 30 anos atrás serão exibidas no episódio que trata do voto e da evolução do sistema eleitoral brasileiro. Naquele pleito, os eleitores ainda usavam cédulas de papel para votar. Na entrevista que concedeu ao JN, Fux defendeu a adoção das urnas eletrônicas — atacadas com frequência pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Ela representou exatamente aquilo que a Constituição de 1988 prega, que é a rigidez do processo eleitoral. Todos que foram eleitos pela urna eletrônica têm hoje a legitimidade democrática que representou a vontade do povo brasileiro”, declarou o presidente do Supremo.

Além de ser exibida na Globo, a série será reapresentada na GloboNews, a partir do dia 4 de setembro.

