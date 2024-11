Jorginho Mello recebe plano para obras em aeroportos estaduais de SC

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira o Plano Aeroviário de Santa Catarina, formulado pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias do estado.

O documento define metas de desenvolvimento e planejamento da rede estadual de aeroportos para curto, médio e longo prazos, até o ano de 2044.

Neste período, a estimativa é que o governo estadual tenha que fazer investimentos de mais de 254 milhões de reais para realizar obras e serviços recomendados nos locais.

“Santa Catarina vai voar ainda mais alto com um planejamento pros próximos 20 anos. Vamos reforçar nossa aviação comercial, nosso turismo, os voos regionais e fortalecer ainda mais a nossa economia, que já é uma das mais sólidas e competitivas do país”, afirmou Mello.

Segundo o secretário responsável pelo plano, Ivan Amaral, o estudo deverá ser revisado a cada cinco anos, para que o estado fique alinhado com as necessidades e mudanças do mercado aeroviário.

O último plano foi desenvolvido no ano de 1989 com definição de horizontes para duas décadas — até 2009. O novo trabalho foi realizado pelo LabTrans, da UFSC. O investimento do governo para a elaboração do documento foi de 1,6 milhões de reais.

O Paesc 2024 abrange 19 aeroportos públicos, que foram classificados como Regionais (Caçador e Correia Pinto), Regionais de Pequeno Porte (Joaçaba e São Miguel do Oeste), Turísticos (São Joaquim), Locais (lumenau, Concórdia, Curitibanos, Forquilhinha, Itapiranga, Lages, Lontras/Rio do Sul, Pinhalzinho, São Francisco do Sul, Rio Negrinho, Três Barras, Videira e Xanxerê) e Complementares (Dionísio Cerqueira).

O aeroporto de Jaguaruna, que está em processo de privatização, e os aeroportos de Chapecó, Florianópolis, Joinville e Navegantes não fazem parte do novo plano porque já foram concedidos à iniciativa privada e tem seus respectivos planos de investimento e expansão.