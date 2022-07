Jorge Mussi assume a presidência do STJ nesta semana

Vice-presidente do STJ, o ministro catarinense Jorge Mussi assume na sexta a presidência do tribunal durante o plantão de recesso. Mussi comandará a Corte analisando os processos com pedido de medidas urgentes, além das matérias de competência da presidência.

Natural de Florianópolis, Mussi se formou em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou na advocacia e, antes de se tornar magistrado, foi procurador-geral de Florianópolis, consultor jurídico de Santa Catarina, conselheiro e tesoureiro da Seccional da OAB naquele estado.

Na magistratura, foi desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, órgão que presidiu de 2004 a 2006, e membro do Tribunal Regional Eleitoral. Durante 11 dias do último ano da gestão no TJSC (de 12 a 23 de janeiro de 2006), foi governador do estado, em substituição temporária ao chefe do Executivo. A nomeação para o STJ ocorreu em dezembro de 2007.