John Textor pede para CPI fazer acareação entre Good Game e Sportradar

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, pediu para a CPI das Apostas do Senado convocar especialistas da Good Game!, autora de análises de jogos do Brasileirão com uso de inteligência artificial que o norte-americano entregou à comissão, para uma acareação com o representante da SportRadar, parceira da CBF na prevenção à manipulação de resultados.

“A presença dos experts da GOODGAME! na mesma data de convocação da SPORTRADAR proporcionará aos i. Senadores a possibilidade de solicitar esclarecimentos (sobre) a metodologia adotada pelos experts na elaboração dos relatórios, bem como a eventual acareação dos profissionais ouvidos, para, inclusive, confrontamento de metodologias”, escrevem os advogados de Textor ao presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO).

No mesmo ofício, o dono da SAF do Botafogo pede que a comissão de inquérito demande da CBF as gravações das cabines de VAR em 11 jogos “nos quais houve duvidoso excesso de aplicação de cartões vermelhos que beneficiaram o time Palmeiras” e que os árbitros Raphael Claus e Rafael Traci sejam incluídos nas investigações da CPI.

“Será igualmente relevante que os experts da GOOD GAME! sejam ouvidos pela CPI antes da convocação para oitiva ou inclusão no rol de investigados dos árbitros Sr. Claus e o Sr. Traci, (para que) esclareçam eventuais questionamentos (sobre como os experts) caracterizam condutas que geram suspeita de manipulação, sendo possível (que deem) sua opinião técnica acerca dos comportamentos dos árbitros em suspeição”, afirma a defesa de Textor.