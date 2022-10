Jogador de vôlei bolsonarista se elege deputado federal

Atualizado em 3 out 2022, 14h34 - Publicado em 3 out 2022, 14h08

O ex-jogador de vôlei Maurício Souza foi eleito deputado federal por Minas Gerais. Do mesmo partido que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-atleta da seleção brasileira foi o 37º parlamentar mais votado no segundo maior colégio eleitoral do país. Ele conquistou mais de 83.000 votos.

No ano passado, Maurício foi demitido do Minas Tênis Clube, time de Belo Horizonte pelo qual atuava. Após uma publicação homofóbica no Instagram do então atleta no Dia das Crianças, os patrocinadores do Fiat e Gerdau pediram uma medida enérgica do clube.

Na mesma rede social, ele se comunicou sobre o ocorrido. “Hoje estou pedindo desculpas por minha opinião ter ofendido alguém! Ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso! Desculpa mais uma vez.”, dizia o texto que acompanhava um vídeo em que Maurício se justificava.

Neste domingo, a postagem no Instagram do ex-atleta foi em tom de comemoração.

“Vitória do povo mineiro! Muito obrigado aos mineiros que confiaram seus votos a mim e às minhas ideias! Saibam que vou ser o Deputado Federal da família mineira e lutarei sempre pelas nossas crianças e por nossos valores. Agora, vamos trabalhar juntos!”.