Jean Paul Prates quer que interino do MEC se explique no Senado

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) protocolou nesta quarta-feira um requerimento de convocação do ministro interino da Educação, Victor Godoy Veiga, para dar explicações na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado.

O interino assumiu no lugar de Milton Ribeiro, chefe da pasta que caiu na segunda por suspeitas de comandar um balcão de negócios no MEC para beneficiar pastores evangélicos. Veiga era secretário-executivo de Ribeiro e seu nome é citado no material que veio a público na última semana e que levou à queda do titular da pasta.

Prates quer que o novo ministro vá ao Senado “a fim de prestar informações sobre áudio divulgado por veículos da imprensa nacional no qual o ex-ministro Milton Ribeiro afirma priorizar, a pedido do presidente da República, a destinação de recursos do FNDE a municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, em detrimento dos princípios que norteiam a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.