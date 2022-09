Jatinho tem problema e Simone cancela agenda no penúltimo dia de campanha

O jatinho que levaria Simone Tebet do Rio de Janeiro para São Paulo no início da tarde desta sexta apresentou problemas técnicos e fez com a que a presidenciável cancelasse a única agenda prevista para o último dia de campanha, na capital paulista. A senadora participaria às 15h de uma missa de ação de graças, na Paróquia São Luiz Gonzaga.

Neste momento, a candidata aguarda no Aeroporto do Galeão a troca da aeronave para seguir viagem, depois de ter participado do debate da TV Globo, nesta madrugada. Ela está acompanhada do presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, que está em campanha para se reeleger, do marqueteiro Felipe Soutello e de assessores. O grupo não chegou a embarcar no avião.