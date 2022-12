Japão, antes no ostracismo, agora cresce nas casas de apostas

Classificado em primeiro lugar no grupo E, com seis pontos, após vitórias sobre Alemanha e Espanha, o Japão virou sensação na Copa do Mundo no Catar. E não estamos falando apenas dentro de campo.

Nas casas de apostas esportivas, a seleção nipônica saiu do ostracismo e agora já aparece na fileira de cima, não ainda entre as favoritas, mas num degrau mais visível.

Na plataforma galera.bet, por exemplo, antes da Copa do Mundo se pagava em média 400 reais para cada 1 real gasto. Agora, esse valor está em 68 reais. Já no site Esportes da Sorte, antes do Mundial a odd era de 300 reais, e agora é de 80 reais. E na Casa de Apostas, anteriormente se pagava 490 reais para cada 1 real gasto, e agora o valor é de 68 reais.

Apesar da mudança, o Japão ainda não é visto como favorito no duelo desta oitavas-de-final contra a Croácia. Mesmo tendo se classificado em segundo no Grupo F, com cinco pontos, os croatas aparecem na frente de acordo com as casas de apostas.

Em média nas três casas de apostas consultadas – Esportes da Sorte, Casa de Apostas e galera.bet, a vitória da Croácia paga 2.02 reais a cada 1 real gasto, enquanto para o Japão paga 3.81 reais. Empate paga 3.06 reais.

Já entre as favoritas ao título, a Croácia também aparece na frente do Japão, pagando de 40 reais a 60 reais a cada 1 real gasto, diante de 68 reais a 80 reais para o Japão.