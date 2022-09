Janones vira alvo da campanha de Bolsonaro

Depois de compartilhar nas redes conteúdos com ataques a Jair Bolsonaro, o deputado André Janones, que apoia a campanha de Lula, virou alvo prioritário da área jurídica do QG bolsonarista.

Recentemente, o ex-presidenciável defendeu o uso de fake news — um conhecido método bolsonarista de atacar adversários — contra Bolsonaro e até ensaiou uma.

“ATENÇÃO URGENTE: Partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido pra suspender a lei que aprovamos no Congresso, garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado é grave, muito grave!”, postou. “Mamadeira de piroca se combate com outra mamadeira de piroca! Printem isso e viralizem pelo zap! Vou fazer live também. Façam chegar em todo o Brasil! Olho por olho, dente por dente!”

A ordem é acionar Janones sempre que ele postar ataques ou fake news contra Bolsonaro. “A gente está de olho nesse Janones. Ele vive postando fake news. Vamos pra cima”, diz um auxiliar de Bolsonaro.