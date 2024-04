Janja sai em defesa de Alexandre de Moraes e critica Musk

A primeira-dama Janja da Silva foi às redes sociais defender as condenações públicas do bilionário Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela diz que as falas do empresário sul-africano fazem parte de “uma ação coordenada contra a democracia”, mas que também “visa lucro” e o “mundo civilizado não pode ficar de joelhos”.

“O anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais é um desrespeito a uma decisão do judiciário brasileiro. Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 08 de janeiro de 2023”, afirmou Janja no X (antigo Twitter), rede social que pertence justamente a Musk.

Novamente não me surpreende a postura do Sr. @elonmusk que, nos últimos dias, tem feito uma série de postagens atacando a soberania brasileira, personificando esses ataques ao Ministro do STF, @alexandre Alexandre de Moraes. O anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 8, 2024

Além de sair em defesa ao ministro do STF, a primeira-dama realçou manifestações do próprio Alexandre de Moraes, quando afirmou que “redes sociais não são terra sem lei”. Em dezembro, a conta de Janja no X foi alvo de um ataque cibernético e usada para difundir mensagens misóginas contra a primeira-dama.

No domingo, Moraes determinou que o empresário deve ser investigado no inquérito das milícias digitais. A decisão ocorre após Musk se dirigir, no sábado, ao magistrado e questionar no X: “Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?”.

A manifestação começou a circular entre parlamentares da oposição, enquanto integrantes do governo defenderam o ministro do STF. O presidente da Suprema Corte, Luis Roberto Barroso, também se posicionou em defesa de Moraes.