Janja muda regras de circulação no gabinete de Lula no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Recentemente, a primeira-dama Janja redefiniu o esquema de segurança nos gabinetes dela e de Lula no terceiro andar do Planalto. Além de ampliar o espaço restrito, deu ordens para limitar o trânsito de auxiliares no lugar.

Diante das novas regras, segundo um auxiliar de Lula, Janja deu uma bronca geral na equipe ao ver que um ministro havia entrado sem bater na sala do presidente. Pelas novas regras, isso foi uma falha de segurança.