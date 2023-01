Janeiro verde lança luz sobre a prevenção ao câncer do colo do útero

Giro VEJA - quinta, 26 de janeiro

O cerco do governo Lula aos garimpeiros por conta da crise na Terra Indígena Yanomami e as declarações do presidente sobre o impeachment de Dilma Rousseff são os destaques do dia

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Advocacia-Geral da União, com o objetivo de contestar no Supremo Tribunal Federal uma lei que pode ter contribuído para o avanço do garimpo ilegal de ouro no Brasil. A lei em questão fala em "presumida boa-fé" de empresas que venham a adquirir o ouro produzido pelo garimpo ilegal