Janaina reage a apoio de Bolsonaro a Damares: ‘teremos um Senado vermelho’

O convite de Jair Bolsonaro à ministra Damares Alves para disputar a vaga ao Senado por São Paulo provocou reação da deputada estadual Janaina Paschoal nesta quinta.

“Com a habilidade que Bolsonaro tem para re(unir) a direita, em 23, teremos um Senado vermelho, para dar sustentação a Lula”, disse Janaina.

A autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff é pré-candidata a senadora vinha tentando uma reaproximação com Bolsonaro, inclusive com elogios ao candidato do presidente ao Governo do Estado, o ministro Tarcísio de Freitas, e com discurso de oposição às vacinas contra a Covid-19 nas redes.