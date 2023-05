Jabuti que beneficia companhias aéreas provoca atrito na Câmara

Incluído na MP 1.147/22, um jabuti que zera alíquotas do PIS e da Cofins sobre as receitas das empresas aéreas colocou líderes do Sistema S em alerta na Câmara.

A emenda patrocinada pelo líder do governo José Guimarães comprometeria 5% da receita do Sesc e do Senac, o que representa, segundo as entidades, 400 milhões de reais, quase 60% do orçamento do Ministério do Turismo para 2023.