‘Já vimos esse filme’, diz Vanderlan sobre aparelhamento na Petrobras

Atualizado em 24 out 2023, 12h16 - Publicado em 24 out 2023, 13h17

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma das mais importantes da Casa, o senador Vanderlan Cardoso criticou nesta terça as perdas bilionárias da Petrobras provocadas pelo receio do mercado em relação a mundas que a direção da estatal, comandada pelo petista Jean Paul Prates, tenta promover em seu estatuto.

As ações da Petrobras despencaram mais de 6%, nesta segunda, na Bolsa de São Paulo, após a companhia anunciar a revisão da “política de indicação de membros de alta administração e do conselho fiscal” e indicar alterações na política de distribuição de dividendos.

Para o senador, a Petrobras tenta driblar a Lei de Estatais, já fragilizada por uma liminar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, para voltar a aparelhar a companhia com apadrinhados políticos, repetindo a fórmula que irrigou o esquema bilionário de corrupção na estatal durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff.

“Em um só dia, a empresa perdeu 32,3 bilhões de reais em valor de mercado. Nós já vimos esse filme antes. Não podemos cometer os erros do passado. A Petrobras é patrimônio nacional”, diz Cardoso.

No passado, foi sob a gestão de petistas indicados pelo Planalto que a estatal perdeu bilhões de reais em negócios fraudulentos, investimentos superfaturados em refinarias que se tornaram escândalos de corrupção e em tenebrosas transações com empreiteiros que pagavam propinas por obras e, depois, abasteciam os caixas eleitorais de partidos como o PT, PP e PMDB.

