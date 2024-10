“Já cumpri meu dever na vida pública”, diz Paulo Guedes sobre cargo em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Fazenda no governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes deixou a vida pública com um saldo de realizações que ainda desperta saudades em alguns círculos políticos.

Entre vitórias e derrotas, no conjunto da obra, deve-se a Guedes o fato de o país ter saído mais rápido do pesadelo econômico da pandemia e de não ter mergulhado num cenário ainda pior de desequilíbrio fiscal ante as seguidas tentativas dos políticos de avançarem sobre o orçamento na gestão bolsonarista.

Por causa desse trabalho, Guedes vive sendo lembrado para voltar a ocupar algum cargo de relevo nas administrações de direita. O último caso ocorreu nesta semana, quando o prefeito Ricardo Nunes, citou, durante uma sabatina na TV Record, a possibilidade de contar com Guedes no secretariado de seu possível segundo governo.

“Eu terei o secretariado técnico. Se ele (Bolsonaro) fizer alguma indicação, se for um nome positivo, vamos supor que indique o Paulo Guedes para Fazenda, é um nome bom, concorda comigo? Se ele indicar o Paulo Guedes pra secretaria da Fazenda, eu aceito”, disse o prefeito.

Continua após a publicidade

Já tocando novos projetos na iniciativa privada — onde realmente se sente em casa –, Paulo Guedes disse ao Radar que ficou grato pela lembrança do prefeito. Ele considera, no entanto, que seu ciclo de atuação política já se fechou.

“Fico agradecido pela lembrança do prefeito Ricardo Nunes, tenho estima pelo presidente Bolsonaro, mas considero ter cumprido meu dever cívico na vida pública”, diz Guedes.