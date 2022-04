Itaú BBA fará encontro em NY para CEOs da América Latina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dois anos depois das restrições sanitárias que impediram os eventos presenciais, o Itaú BBA volta a promover a LatAm CEO Conference em Nova York, entre os próximos dias 10 e 12 de maio.

Esta será a 15ª edição do encontro e a maior já realizada pelo banco. “Vamos reunir aproximadamente 150 CEOs de grandes companhias brasileiras e latino-americanas com muitos dos maiores investidores institucionais da comunidade global”, diz Flavio Souza, presidente do Itaú BBA.

Entre os keynote speakers, estão Scott Galloway, celebrado professor de marketing da Universidade de Nova York, escritor e um dos pensadores mais influentes sobre a indústria tech, e o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, considerado um dos maiores enxadristas do mundo e atualmente chairman do Human Rights Foundation.

O 15th LatAm CEO Conference acontecerá no Notte New York Palace Hotel, na Madison Avenue, e será carbon free, ou seja, as emissões geradas pelo evento serão 100% contabilizadas e neutralizadas por meio da compra de créditos de carbono.