Itamaraty envia funcionários à Polônia para ajudar brasileiros na Ucrânia

Quatro dias depois de iniciada a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Itamaraty decidiu enviar servidores a campo para tentar pôr de pé um plano de evacuação de cidadãos brasileiros das regiões conflagradas.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, funcionários públicos irão para Varsóvia, na Polônia, hoje um dos principais destinos dos refugiados do conflito.

São diversos os relatos de brasileiros que ou não conseguiram ainda sair do país ou o fizeram sem qualquer suporte do governo de Jair Bolsonaro.

A chancelaria brasileira recomenda que cidadãos nacionais que estejam próximos da fronteira com a Polônia tentem fazer contato no telefone de plantão da embaixada do Brasil em Varsóvia, no telefone: +48 608 094 328.

O Radar mostrou mais cedo neste domingo que enquanto brasileiros penam para deixar a guerra, o presidente curte o feriado no litoral de São Paulo.