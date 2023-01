Itamaraty anuncia diplomata que vai representar o Brasil na ONU

O Itamaraty anunciou há pouco a designação do diplomata Sérgio França Danese como representante permanente do Brasil junto à ONU, em Nova York.

Atual embaixador do país no Peru, ele foi secretário-geral das Relações Exteriores entre 2015 e 2016, na gestão do atual chanceler Mauro Vieira, no governo Dilma Rousseff.

Danese também já chefiou as embaixadas do Brasil na Argélia (2005-2009), na Argentina (2016-2020) e na África do Sul (2021). A indicação terá que passar pelo Senado.