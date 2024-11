Italiana lança livro que auxilia construção da masculinidade saudável

A italiana Francesca Cavallo, autora de “Histórias De Ninar Para Garotas Rebeldes”, classificada como best-seller pelo The New York Times, lançou um novo livro com o propósito de auxiliar na construção da masculinidade saudável. Publicado pela VR Editora, o livro “Histórias Espaciais para Homens do Futuro” terá 12 contos que, segundo Francesca, “ajudarão os pequenos leitores a descobrirem que os garotos também choram e não precisam ser fortes o tempo todo”.

Cada um dos contos aborda um tema que a autora considera crucial para a formação da identidade masculina. Desde a relação com a figura paterna à sabedoria para lidar com a disparidade de força do relacionamento das emoções para além da raiva à exploração corajosa da própria identidade de gênero. O leitor ainda poderá aprender sobre autoconhecimento, empatia, coragem emocional, autenticidade, igualdade, respeito, superação dos medos, como lidar com frustações ou situações opressivas, sobre a importância da solidariedade e resiliência.

Ao longo das narrativas, a autora apresenta lugares habitados por piratas, ogros, fantasmas, reis, um presidente com obcecado pela guerra e um sapo que busca um amor verdadeiro – cada qual lutando contra preconceitos e ideais impostos pela sociedade.

A construção da obra foi embasada em pesquisas nas áreas de psicologia, antropologia e sociologia, que estudam a formação da identidade masculina a partir de diversos pontos de vista.

“É um livro que cresceu como fruto de um exercício de extrema escuta, amor e confiança, três coisas que não podem e não devem nunca faltar quando nos relacionamos com crianças. Esse é o universo que quero conquistar junto a cada um de vocês. Para que o amor que sentimos pelas crianças se torne o amor que elas sentem por si mesmas. E para que esse amor se torne a força motriz de suas vidas”, disse Francesca.

O posfácio do livro foi escrito por Pedro Pacífico. Além disso, a obra italiana foi traduzida para o português por Nathália Dimambro, e ilustrada pelo designer gráfico mexicano Luis San Vicente.