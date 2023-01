Isenção da gasolina vai considerar cenário político e inflação, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula considerará o ambiente político e a inflação na hora de decidir se prorrogará ou não a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis. Em 2 de janeiro, o governo recém-empossado prorrogou por mais 60 dias uma MP editada por Jair Bolsonaro que determinou a isenção de PIS e Cofins para gasolina, álcool, diesel e gás natural.

Segundo o ministro, a volta, ainda que parcial, do imposto sobre os combustíveis poderia gerar uma receita de até 29 bilhões de reais para o governo neste ano. Ele reconheceu, contudo, que até março o assunto ainda será fruto de debates entre o governo, a próxima gestão da Petrobras, a classe política e também o Banco Central, que controla a inflação.

“Aqui eu faço questão de salientar que essa decisão só será tomada quando nós tivermos à frente da Petrobras e no momento adequado. Ela está na planilha porque é o que a lei hoje está prevendo, que a desoneração da gasolina vá até final de fevereiro e a de óleo diesel e do gás vá até o final do ano. Na planilha que vocês vão receber está a estimativa de receita na forma atual, mas isso não impede o presidente de reavaliar esses prazos, a depender da avaliação política que ele fizer, o que impõe em continuar no rumo de pacificar esse país, e em relação também às conversas que vamos manter com a autoridade monetária, sobretudo à luz da última carta recebida ontem justificando o não cumprimento das metas de inflação pelo segundo ano consecutivo”, disse Haddad.