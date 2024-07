Irmão de Davi Alcolumbre desiste de candidatura a prefeito de Macapá

Josiel Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), desistiu de sua candidatura à prefeitura de Macapá. A decisão vai provocar uma reorganização da oposição ao atual prefeito, Dr. Furlan (MDB), que busca a reeleição.

A lacuna deixada pela retirada da candidatura de Josiel abre espaço para uma possível entrada na disputa do atual vice-governador do Amapá, Teles Junior (PDT). A decisão do irmão de Davi promete pegar aliados e adversários de surpresa.

No campo de oposição a Dr. Furlan, há ainda as pré-candidaturas de Paulo Lemos (PSOL), da ex-deputada federal Aline Gurgel (Republicanos) e do ex-senador Gilvam Borges (Avante).

Hoje, Davi Alcolumbre lidera um grupo que conta com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT) – depois de anos em lados opostos da política local – , o governador Clécio Luís (Solidariedade) e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ex-governador do estado.

Um dos fatores que contribuiu para a desistência de Josiel é a ideia de buscar um nome de consenso entre os adversários do atual prefeito.

“Macapá precisa de união. União para mostrar de onde vêm, de verdade, as obras e as realizações da nossa cidade”, afirma o irmão de Davi Alcolumbre no vídeo em que anuncia sua retirada da disputa.

A fala reforça a narrativa de que Dr. Furlan se beneficia politicamente das emendas parlamentares e outros recursos federais viabilizados por Davi, sem, no entanto, reconhecer a origem do dinheiro.