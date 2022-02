Ipespe: Leite perde de Lula e tem empate técnico com Bolsonaro no 2º turno

Conforme o Radar mostrou nesta quinta, a pesquisa eleitoral do Ipespe divulgada nesta sexta simulou dois cenários para a ida do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao segundo turno das eleições presidenciais deste ano. No primeiro, Leite perderia para Lula. Já contra Bolsonaro, o tucano e o presidente que concorre à reeleição teriam empate técnico.

O nome de Leite voltou à bolsa de apostas depois que o cacique do PSD ofereceu ao governador a chance de se candidatar à presidência no lugar do nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que até então era a pessoa apontada pelo partido para concorrer à vaga, mas que agora não se mostra mais tão interessado nisso.

Pela pesquisa Ipespe, num segundo turno entre Leite e Lula, o tucano chegaria a 17% dos votos apenas, contra 55% do petista e 28% de brancos e nulos. Já contra Bolsonaro, o governador chega a 35% enquanto o presidente vai a 39%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos, os dois estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos neste cenário chegam a 26%.

A pesquisa foi encomendada pela corretora XP e realizou, entre segunda e quarta-feira desta semana, 1.000 entrevistados por telefone, em uma amostra representativa do eleitorado brasileiro. O intervalo de confiança é de 95,5%.