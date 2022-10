Ipec divulga retrato da corrida eleitoral em quatro estados nesta sexta

Atualizado em 20 out 2022, 11h31 - Publicado em 20 out 2022, 10h30

O Ipec (antigo Ibope) divulgará na próxima sexta-feira uma bateria com quatro pesquisas eleitorais sobre a corrida de segundo turno aos governos dos estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Doze estados terão segundo turno das eleições no próximo dia 30.

Na Bahia, o petista Jerônimo Rodrigues enfrentará ACM Neto (União Brasil) no segundo turno. No Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) disputará com Carlos Manato (PL). No Mato Grosso do Sul, Renan Contar (PRTB) concorre contra Eduardo Riedel (PSDB). No Rio Grande do Sul, a corrida é entre Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB).