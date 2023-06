Investigadores veem ‘indícios’ de ligação de Lira com alvo na mira da PF

Integrantes do governo Lula dizem que a ação da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira, para investigar corrupção em recursos do FNDE a prefeituras de Alagoas tem “veementes indícios” da ligação do presidente da Câmara, Arthur Lira, com os alvos. A informação foi corroborada por investigadores do caso.

Como a operação foi deflagrada a partir de mandados da Justiça na primeira instância, fica claro que não há, no entanto, nada contra o presidente da Câmara no momento. Lira tem foro privilegiado e teria de ser investigado pelo STF, caso os investigadores tivessem elementos de conduta irregular.

As investigações miram fraudes a licitações que provocaram, segundo a PF, prejuízos de 8,1 milhões de reais em contratos para fornecimento de equipamentos de robótica.

A empresa fornecedora dos kits de robótica é a Megalic, que funcionava em uma pequena casa no bairro de Jatiuca, em Maceió, com capital social de R$ 1 milhão, como mostrou a Folha de S.Paulo, em 2022.

A Megalic está em nome de Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda (PSD). A proximidade do vereador e de seu pai com Lira é pública.