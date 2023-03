Investigações comprometem Anderson Torres em ação contra as eleições

Chegou ao STF a informação de que Anderson Torres também articulou pessoalmente a ação aloprada da PRF, no dia das eleições de segundo turno no ano passado, para impedir eleitores de votarem no interior do país.

Mensagens do então ministro da Justiça em linha direta com integrantes da PRF deixariam, segundo um ministro do STF, o ex-auxiliar de Bolsonaro em péssima luz.