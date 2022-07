Investigação sobre morte de petista cabe à Justiça do Paraná, diz PGR

Giro VEJA - segunda, 11 de julho

Os desdobramentos do crime no Paraná e a nova pesquisa BTG/FSB são os destaques do do dia

O assassinato de um guarda civil e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR) por um militante bolsonarista acirrou os ânimos nas campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.