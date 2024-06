Investigação sobre “Abin Paralela” fecha cerco a Carlos Bolsonaro no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os inquéritos em curso no STF trarão, nas próximas semanas, especial transtorno a Carlos Bolsonaro.

O “Zero Dois” de Jair Bolsonaro é investigado em diferentes frentes na Corte por envolvimento com milícias digitais e com a tal Abin Paralela.

“Pegamos ele”, garante um investigador da Polícia Federal.

O relatório da PF sobre a Abin Paralela, aliás, está em fase de revisão para ser levado ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo.

Sobre as provas da atuação de Carlos no esquema, diz o mesmo investigador: “As coisas se conectam: Abin Paralela e milícias digitais”.

A PF investiga um esquema ilegal montado no governo de Jair Bolsonaro para monitorar autoridades públicas, adversários e alvos de interesse do Planalto por meio de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a autorização judicial. O esquema utilizaria a estrutura do serviço secreto brasileiro. Em janeiro, Carlos Bolsonaro chegou a ser alvo de mandados de busca.