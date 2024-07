Investigação do assassinato de Marielle vai virar livro e filme

O editor Paulo Tadeu, dono da Matrix Editora, assinou recentemente um contrato com as promotoras Simone Sibilio e Letícia Petriz, que atuaram no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Elas estão escrevendo um livro — ainda sem título definido — para contar bastidores da investigação. A obra será adaptada para virar filme, a ser realizado pela produtora Cine.