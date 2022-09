Interesse do eleitor por ‘mandato coletivo’ cresce em cinco estados

As buscas no Google por “mandato coletivo” no Brasil alcançaram o maior patamar dos últimos 15 anos em outubro de 2018, seguido por novembro de 2020. Em ambos os meses os brasileiros foram às urnas para votar no primeiro turno. Nesta campanha, o interesse pelo assunto subiu 600% desde o início da batalha eleitoral (16/08/2022 a 20/09/2022 versus 11/07/2022 a 15/08/2022). Isso significa ainda que as buscas pelo assunto aumentaram sete vezes.

Desde o início da campanha, em 16 de agosto, as unidades federativas com mais buscas pelo assunto foram Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Ceará.

“O que é mandato coletivo” foi a pergunta mais buscada sobre o assunto desde o início da campanha, seguida por “como funciona o mandato coletivo”. Veja a lista completa abaixo.

“Como é o mandato coletivo na política” foi a pergunta sobre o assunto com maior crescimento, com alta de +90%. Ou seja, as buscas pela pergunta quase dobraram. A oscilação compara os períodos de 16/08/2022 a 20/09/2022 (desde o início da campanha) e de 11/07/2022 a 15/08/2022 (período anterior).